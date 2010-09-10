Что с форумом?

Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2990
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Что с форумом?

Сообщение Дамир » Сегодня, 07:50

Куда подевался весь народ? Что случилось с форумом? Почему модераторы не смотрят за форумом? Короче, одни вопросы(((( Может кто объяснит, что к чему и как?
http://vk.com/club38798275
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