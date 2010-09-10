Сообщение Дамир » Сегодня, 07:50

Куда подевался весь народ? Что случилось с форумом? Почему модераторы не смотрят за форумом? Короче, одни вопросы(((( Может кто объяснит, что к чему и как?

http://vk.com/club38798275