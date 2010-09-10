Перерыв в работе допускается потом укладки последнего камня любого ряда
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Перерыв в работе допускается потом укладки последнего камня любого ряда
Стенка из природного камня. По конструкции такая стенка напоминает бутобетонную, однако ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от гора (положим, при высоте 1 м толщина http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html должна замечаться 250 мм).
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_8.html
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