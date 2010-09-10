Перерыв в работе допускается потом укладки последнего камня любого ряда

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Abrahamcheap
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 14:56

Перерыв в работе допускается потом укладки последнего камня любого ряда

Сообщение Abrahamcheap » Сегодня, 15:01

Стенка из природного камня. По конструкции такая стенка напоминает бутобетонную, однако ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы (рис. 2). Толщина стенки зависит от гора (положим, при высоте 1 м толщина http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html должна замечаться 250 мм).
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_8.html
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