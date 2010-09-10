В пригородах города проживает 3,2 млн, с их учётом Барселона насчитывает почти 5 млн жителей.terralona.com
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 минуты назад
В пригородах города проживает 3,2 млн, с их учётом Барселона насчитывает почти 5 млн жителей.terralona.com
http://www.profstv.ru/user/Charlestr555tlox/
Этот красивый город для берегу Средиземного моря,
стройный http://www.profstv.ru/user/Charlestr555tlox/ чуть в 160 километрах посредством Франции,
пронизан духом творчества и свободы. Основанный чтобы месте
небольшого кельтского поселения вокруг именем Римской колонии
Патриции Фавенции Баркино, он был столицей могущественного
государства Каталония-Арагон, чьи владения в 15 веке
простирались перед http://www.profstv.ru/user/Charlestr555tlox/ Неаполя и Афин. И сколь нынче эта земля
только только замашка огромной страны, местные традиции и устройство
всесторонне самобытны. Каталония говорит ради своем собственном
языке, танцует сардану, а не фламенко, считает заваль быков
вульгарным зрелищем и гордится гениями, родившимися чтобы ее
земле: Сальватор Дали, Антони Гауди, Хуан Миро, Антони Тапиес...
Этот красивый город для берегу Средиземного моря,
стройный http://www.profstv.ru/user/Charlestr555tlox/ чуть в 160 километрах посредством Франции,
пронизан духом творчества и свободы. Основанный чтобы месте
небольшого кельтского поселения вокруг именем Римской колонии
Патриции Фавенции Баркино, он был столицей могущественного
государства Каталония-Арагон, чьи владения в 15 веке
простирались перед http://www.profstv.ru/user/Charlestr555tlox/ Неаполя и Афин. И сколь нынче эта земля
только только замашка огромной страны, местные традиции и устройство
всесторонне самобытны. Каталония говорит ради своем собственном
языке, танцует сардану, а не фламенко, считает заваль быков
вульгарным зрелищем и гордится гениями, родившимися чтобы ее
земле: Сальватор Дали, Антони Гауди, Хуан Миро, Антони Тапиес...
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Adwihova и 2 гостя