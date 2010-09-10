Сообщение Miha939 » 29 мар 2017, 20:09

Уже сколько лет назад, обещали построить поликлинику в Дашково-Песочне. Закладывали первый камень! И что же? Да ничего! Дома растут как грибы после дождя. А как дом-так деревня, а 26 этажный дом- так большое село. Поликлиники не только в Песочне, но и во всей Рязани захлёбываются. Врачей не хватает, от таких нагрузок они бегут. Попасть к узкому специалисту целая проблема. Зато отовсюду появляются платные клиники. Реклама со всех сторон. Заплати дикие деньги за лекарства, заплати за обследование, заплати за приём. А где же деньги взять? На пенсии особенно. Конечно в первую очередь, это вина партии власти- Единой России. Но скажем откровенно мои земляки, это вина и тех из нас, кто голосовал за эту партию! И сколько же мы будем терпеть всё это? И всякие ОДН и коммунальные поборы и дороги, и все эти безобразия?