Наша медицина
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Наша медицина
Уже сколько лет назад, обещали построить поликлинику в Дашково-Песочне. Закладывали первый камень! И что же? Да ничего! Дома растут как грибы после дождя. А как дом-так деревня, а 26 этажный дом- так большое село. Поликлиники не только в Песочне, но и во всей Рязани захлёбываются. Врачей не хватает, от таких нагрузок они бегут. Попасть к узкому специалисту целая проблема. Зато отовсюду появляются платные клиники. Реклама со всех сторон. Заплати дикие деньги за лекарства, заплати за обследование, заплати за приём. А где же деньги взять? На пенсии особенно. Конечно в первую очередь, это вина партии власти- Единой России. Но скажем откровенно мои земляки, это вина и тех из нас, кто голосовал за эту партию! И сколько же мы будем терпеть всё это? И всякие ОДН и коммунальные поборы и дороги, и все эти безобразия?
Re: Наша медицина
Прошу прощения! Кто лечился у доктора Епифанова в знаменитом "скафандре "? Может кто-либо в курсе ? Прошу помочь
найти контактные данные (желательно эл. почту) лечащихся в настоящее время или тех, кто уже прошёл лечение. Очень
интересен результат, потому что у меня подобный "скафандр" на стадии завершения. И ещё: возможно,что кто-то из вас
может помочь узнать эл. почту доктора Епифанова? Насколько я помню, Епифанов принимал в 10-й больнице Рязани по улице Марвинской. Сведения о благополучных результатах самого метода не похожи на фейк, но очень кстати будет
информация "из первых рук", т.е. самих пациентов. Очень прошу помочь .
Александр из Днепра.
найти контактные данные (желательно эл. почту) лечащихся в настоящее время или тех, кто уже прошёл лечение. Очень
интересен результат, потому что у меня подобный "скафандр" на стадии завершения. И ещё: возможно,что кто-то из вас
может помочь узнать эл. почту доктора Епифанова? Насколько я помню, Епифанов принимал в 10-й больнице Рязани по улице Марвинской. Сведения о благополучных результатах самого метода не похожи на фейк, но очень кстати будет
информация "из первых рук", т.е. самих пациентов. Очень прошу помочь .
Александр из Днепра.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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