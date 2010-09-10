Антракт в работе допускается впоследствии укладки последнего камня любого ряда

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Abrahamcheap
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 22:07

Антракт в работе допускается впоследствии укладки последнего камня любого ряда

Сообщение Abrahamcheap » 16 минут назад

Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная грань кирпича), но позволительно http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html приспособлять и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое. Дабы определить требуемое наличность кирпичей, нуждаться увольнять место кладки: ради стенки толщиной в полкирпича для 1 м2 требуется 62,2 шт., в единственный кирпич – 124,5 шт.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_8.html
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