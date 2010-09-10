Широко используются стенки из бетона либо железобетона

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Martintoori
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 13:23

Широко используются стенки из бетона либо железобетона

Сообщение Martintoori » Сегодня, 13:30

Бревна располагают вплотную наперсник к другу строго вертикально. Чтобы пока зафиксировать их в таком положении, каждое обрубок соединяют вверху с соседним гвоздями, а снизу засыпают гравием. Траншею http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html заливают бетоном марки 100.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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