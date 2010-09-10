Широко используются стенки из бетона alias железобетона

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Martintoori
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 13:23

Широко используются стенки из бетона alias железобетона

Сообщение Martintoori » Сегодня, 13:48

При небольшом наклоне земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, однако коли почву склона довольно укрепить http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html, он может быть равен 1:1 и даже 2:1. Добиться необходимого уклона дозволено один подсыпанием земли, поскольку около подкапывании снимается верхний слой почвы и дно оседает.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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