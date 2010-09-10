Широко используются стенки из бетона тож железобетона

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Martintoori
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 13:23

Широко используются стенки из бетона тож железобетона

Сообщение Martintoori » 48 минут назад

Первой устанавливают стенку, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html вырытой траншеи, соединяют и с наружной стороны прибивают к ним подпорки, которые должны выдержать массу бетона.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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