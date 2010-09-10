Сообщение AlexeyCab » 42 минуты назад

Некоторые кожевенные определения, виды кож



Существует правило, чем выше качество шкуры, тем меньше этапов в технологическом цикле ее обработки до готовой кожи. Задача, которая ставится при переработке шкур с хорошим качеством лица (под лицом понимается верхний слой шкуры), обычно заключается в том, чтобы лицо было сохранено и, даже, подчеркнуто. На готовой продукции сохраняется натуральный рисунок лица - морщинки и поры, которые имеются на необработанной шкуре. Прикладывая ладонь к поверхности кожи с натуральным лицом (fool grain) получаешь ощущение натурального эластичного изделия.



Шкуры молочных телят (опоек), имея меньшую толщину по сравнению со шкурами взрослых животных, могут конкурировать с ними по прочности и износостойкости. Это объясняется более густой и плотной волоконной структурой шкур молочных телят. Процесс переработки шкур до готовой кожи упрощенно можно рассматривать как совокупность трех основных этапов:



начальный этап (предшествующий дублению);

дубление;

доведение (крашение, прокатка, прессование, тиснение, нанесение пластикового покрытия, нанесение лака, шлифовка лица, нанесение воска, придание блеска, придание водостойкости, огнестойкости, стойкости против загрязнителей (stainproofing) и т.д.



Кожи с натуральным лицом красятся с использованием прозрачных анилиновых растительных красок, которые придают коже оттенок или цвет, не скрывая при этом, натурального рисунка лица. Большинство мебельных кож покрывают специальным пигментированным покрытием, что позволяет добиться ровного однородного цвета кожи.



Хотя многие покрытия и технологий обработки лицевого слоя кож применяются не в целях сокрытия имеющихся на коже лицевых пороков, следует относиться с осторожностью к кожам с непрозрачным, тисненным и воздухонепроницаемым покрытием. Кожи с натуральным лицом без пигментированного или пластикового покрытия "дышат", не нарушают теплообмен между человеческим телом и окружающей средой. Мебельная кожа с натуральным лицом впитывает влагу, за ней можно ухаживать с применением соответствующих средств ухода. При наличии пластикового покрытия, часто применяемого, например, при производстве автомобильных кож, кожа "не живая"; она со временем становится грубее и жестче.



<a href=https://exposhoes.com.ua>Обувь оптом</a>

<a href=https://exposhoes.com.ua/sumki-optom>Сумки оптом</a>

<a href=https://exposhoes.com.ua/obuv-optom-ot-proizvoditelya>Обувь оптом от производителя</a>

<a href=https://exposhoes.com.ua/sumki-optom-ot-proizvoditelya>Сумки оптом от производителя</a>

<a href=https://exposhoes.com.ua/completing-for-footwear>Комплектующие</a>

https://exposhoes.com.ua