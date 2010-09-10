Широко используются стенки из бетона или железобетона
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: Сегодня, 13:23
Широко используются стенки из бетона или железобетона
Благодаря высокой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html (железобетонная) и 250 мм (бутобетонная).
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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