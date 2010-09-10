Широко используются стенки из бетона либо железобетона
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Широко используются стенки из бетона либо железобетона
Террасы не исключительно закрепляют почву, но и служат ради удержания влаги. Дабы уменьшить живость стекания воды, ее http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html отводят по менее крутому склону, сообразно заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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