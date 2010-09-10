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Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.



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AlexeyCab Гость RZN.info Сообщения: 3 Зарегистрирован: Вчера, 13:58 Сумки оптом Цитата Сообщение AlexeyCab » 46 минут назад



Спортивную обувь подразделяется на два подвида - универсальная спортивная обувь (cross-trainers) и специальная обувь. Универсальная спортивная обувь хороша для людей, профессионально не занимающихся определенным видом спорта. Ниже перечислены основные характеристики разных видов спортивной обуви.



Универсальная обувь (cross-trainers) идеальна для занятий тяжёлой атлетикой, тренировок на тренажерах, обеспечивают более существенную боковую поддержку и при этом она менее гибка и имеет больший вес по сравнению с обувью для бега.



Обувь для бега легкая, гибкая (легко гнется) и упругая (обеспечивает хорошую амортизацию и смягчает удар при беге).



Обувь для ходьбы гибкая как обувь для бега, но обычно весит больше, чем обувь для бега.



Футбольная обувь должна иметь усиленную и широкую носовую часть, шипы согласно специфике футбольного поля, низ обуви с хорошей амортизацией, систему поддержки для предотвращения растяжения лодыжки и повреждения коленей.



Теннисная обувь должна обеспечить хорошую поддержку ступни в области союзки, иметь усиленную и широкую (объемную) носочную часть и удобный (не очень высокий) задник.



Баскетбольная обувь должна обеспечивать хорошую поддержку при боковых движениях, а также обладать достаточной стабильностью для предотвращения растяжения лодыжки.



Специалисты советуют руководствоваться следующими принципами при выборе спротивной обуви:



Покупать добротную обувь. Инвестиции в обувь, которая стоит в районе 60-100 долларов США, обычно себя оправдывают.

Не использовать спортивную обувь для других видов деятельности.

Заменить обувь с признаками износа.

Примерять обувь к концу дня, когда ступня максимально увеличена.

Следить за размером своей ноги. Возраст, изменение веса человека, беременность могут привести к увеличению ступни.

Перед большим (или самим длинным) пальцем ноги должен быть зазор 1-1,5см.

Женщинам не рекомендуется носить мужскую обувь.



Третья рекомендация может быть воспринята российским читателем с непониманием. Дело в том, что при более или мене существенном износе, например, подошвы обуви, ухудшаются амортизирующие, стабилизирующие и поддерживающие свойства обуви, что оказывает негативное воздействие на ступни, колени и позвоночник человека. При изношенной стельке увеличивается трение в обуви, ухудшается амортизация и другие показатели обуви.



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<a href=https://exposhoes.com.ua/completing-for-footwear>Комплектующие</a> обувь оптом О спортивной обувиСпортивную обувь подразделяется на два подвида - универсальная спортивная обувь (cross-trainers) и специальная обувь. Универсальная спортивная обувь хороша для людей, профессионально не занимающихся определенным видом спорта. Ниже перечислены основные характеристики разных видов спортивной обуви.Универсальная обувь (cross-trainers) идеальна для занятий тяжёлой атлетикой, тренировок на тренажерах, обеспечивают более существенную боковую поддержку и при этом она менее гибка и имеет больший вес по сравнению с обувью для бега.Обувь для бега легкая, гибкая (легко гнется) и упругая (обеспечивает хорошую амортизацию и смягчает удар при беге).Обувь для ходьбы гибкая как обувь для бега, но обычно весит больше, чем обувь для бега.Футбольная обувь должна иметь усиленную и широкую носовую часть, шипы согласно специфике футбольного поля, низ обуви с хорошей амортизацией, систему поддержки для предотвращения растяжения лодыжки и повреждения коленей.Теннисная обувь должна обеспечить хорошую поддержку ступни в области союзки, иметь усиленную и широкую (объемную) носочную часть и удобный (не очень высокий) задник.Баскетбольная обувь должна обеспечивать хорошую поддержку при боковых движениях, а также обладать достаточной стабильностью для предотвращения растяжения лодыжки.Специалисты советуют руководствоваться следующими принципами при выборе спротивной обуви:Покупать добротную обувь. Инвестиции в обувь, которая стоит в районе 60-100 долларов США, обычно себя оправдывают.Не использовать спортивную обувь для других видов деятельности.Заменить обувь с признаками износа.Примерять обувь к концу дня, когда ступня максимально увеличена.Следить за размером своей ноги. Возраст, изменение веса человека, беременность могут привести к увеличению ступни.Перед большим (или самим длинным) пальцем ноги должен быть зазор 1-1,5см.Женщинам не рекомендуется носить мужскую обувь.Третья рекомендация может быть воспринята российским читателем с непониманием. Дело в том, что при более или мене существенном износе, например, подошвы обуви, ухудшаются амортизирующие, стабилизирующие и поддерживающие свойства обуви, что оказывает негативное воздействие на ступни, колени и позвоночник человека. При изношенной стельке увеличивается трение в обуви, ухудшается амортизация и другие показатели обуви. Обувь оптом Сумки оптом Обувь оптом от производителя Сумки оптом от производителя Комплектующие https://exposhoes.com.ua Вернуться к началу

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