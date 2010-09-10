Сумки оптом
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Сумки оптом
обувь оптом О спортивной обуви
Спортивную обувь подразделяется на два подвида - универсальная спортивная обувь (cross-trainers) и специальная обувь. Универсальная спортивная обувь хороша для людей, профессионально не занимающихся определенным видом спорта. Ниже перечислены основные характеристики разных видов спортивной обуви.
Универсальная обувь (cross-trainers) идеальна для занятий тяжёлой атлетикой, тренировок на тренажерах, обеспечивают более существенную боковую поддержку и при этом она менее гибка и имеет больший вес по сравнению с обувью для бега.
Обувь для бега легкая, гибкая (легко гнется) и упругая (обеспечивает хорошую амортизацию и смягчает удар при беге).
Обувь для ходьбы гибкая как обувь для бега, но обычно весит больше, чем обувь для бега.
Футбольная обувь должна иметь усиленную и широкую носовую часть, шипы согласно специфике футбольного поля, низ обуви с хорошей амортизацией, систему поддержки для предотвращения растяжения лодыжки и повреждения коленей.
Теннисная обувь должна обеспечить хорошую поддержку ступни в области союзки, иметь усиленную и широкую (объемную) носочную часть и удобный (не очень высокий) задник.
Баскетбольная обувь должна обеспечивать хорошую поддержку при боковых движениях, а также обладать достаточной стабильностью для предотвращения растяжения лодыжки.
Специалисты советуют руководствоваться следующими принципами при выборе спротивной обуви:
Покупать добротную обувь. Инвестиции в обувь, которая стоит в районе 60-100 долларов США, обычно себя оправдывают.
Не использовать спортивную обувь для других видов деятельности.
Заменить обувь с признаками износа.
Примерять обувь к концу дня, когда ступня максимально увеличена.
Следить за размером своей ноги. Возраст, изменение веса человека, беременность могут привести к увеличению ступни.
Перед большим (или самим длинным) пальцем ноги должен быть зазор 1-1,5см.
Женщинам не рекомендуется носить мужскую обувь.
Третья рекомендация может быть воспринята российским читателем с непониманием. Дело в том, что при более или мене существенном износе, например, подошвы обуви, ухудшаются амортизирующие, стабилизирующие и поддерживающие свойства обуви, что оказывает негативное воздействие на ступни, колени и позвоночник человека. При изношенной стельке увеличивается трение в обуви, ухудшается амортизация и другие показатели обуви.
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Спортивную обувь подразделяется на два подвида - универсальная спортивная обувь (cross-trainers) и специальная обувь. Универсальная спортивная обувь хороша для людей, профессионально не занимающихся определенным видом спорта. Ниже перечислены основные характеристики разных видов спортивной обуви.
Универсальная обувь (cross-trainers) идеальна для занятий тяжёлой атлетикой, тренировок на тренажерах, обеспечивают более существенную боковую поддержку и при этом она менее гибка и имеет больший вес по сравнению с обувью для бега.
Обувь для бега легкая, гибкая (легко гнется) и упругая (обеспечивает хорошую амортизацию и смягчает удар при беге).
Обувь для ходьбы гибкая как обувь для бега, но обычно весит больше, чем обувь для бега.
Футбольная обувь должна иметь усиленную и широкую носовую часть, шипы согласно специфике футбольного поля, низ обуви с хорошей амортизацией, систему поддержки для предотвращения растяжения лодыжки и повреждения коленей.
Теннисная обувь должна обеспечить хорошую поддержку ступни в области союзки, иметь усиленную и широкую (объемную) носочную часть и удобный (не очень высокий) задник.
Баскетбольная обувь должна обеспечивать хорошую поддержку при боковых движениях, а также обладать достаточной стабильностью для предотвращения растяжения лодыжки.
Специалисты советуют руководствоваться следующими принципами при выборе спротивной обуви:
Покупать добротную обувь. Инвестиции в обувь, которая стоит в районе 60-100 долларов США, обычно себя оправдывают.
Не использовать спортивную обувь для других видов деятельности.
Заменить обувь с признаками износа.
Примерять обувь к концу дня, когда ступня максимально увеличена.
Следить за размером своей ноги. Возраст, изменение веса человека, беременность могут привести к увеличению ступни.
Перед большим (или самим длинным) пальцем ноги должен быть зазор 1-1,5см.
Женщинам не рекомендуется носить мужскую обувь.
Третья рекомендация может быть воспринята российским читателем с непониманием. Дело в том, что при более или мене существенном износе, например, подошвы обуви, ухудшаются амортизирующие, стабилизирующие и поддерживающие свойства обуви, что оказывает негативное воздействие на ступни, колени и позвоночник человека. При изношенной стельке увеличивается трение в обуви, ухудшается амортизация и другие показатели обуви.
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