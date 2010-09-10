Кладка стенки напоминает приблизительно кирпичную: она также ведется рядами
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Кладка стенки напоминает приблизительно кирпичную: она также ведется рядами
Парковые лестницы и пандусы могут становиться украшением участка. Буде уклон участка невелик, дозволено устроить http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_59.html пандус. Он уместен и в книга случае, когда надо исполнять крутой съезд, где уклон не превышает 8 %. Покрытие пандуса надо красоваться обязательно шероховатым и твердым. Пандус может владеть широкие, низкие, с наклонной поверхностью ступени. Такой пандус называется итальянским.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_59.html
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