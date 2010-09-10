Кладка стенки напоминает примерно кирпичную: она также ведется рядами
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Кладка стенки напоминает примерно кирпичную: она также ведется рядами
Подпорная стенка из бетона, аквариум с фонтанчиком, светильник и скамья завершат оформление. Околоток в углу http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_59.html участка неоднократно бывает заброшенным, однако и его позволительно оригинально оформить. Возьмем, позволительно построить столовую для воздухе, где угол сложен из кирпича сиречь камня, а чтобы посуды исполнять полочку и отверстие в кладке, оформить детскую площадку, циклодром для пикника иначе простой удобный уголок.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_59.html
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