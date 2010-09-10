Кладка стенки напоминает приблизительно кирпичную: она также ведется рядами

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Mohamedcek
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 15:17

Кладка стенки напоминает приблизительно кирпичную: она также ведется рядами

Сообщение Mohamedcek » 29 минут назад

Закончив возведение подпорной стенки (беспричинно от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают братский http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_59.html дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70–100 мм. Это делается зараз с подсыпкой грунта.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_59.html
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