Кладка стенки напоминает примерно кирпичную: она также ведется рядами

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Mohamedcek
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 15:17

Кладка стенки напоминает примерно кирпичную: она также ведется рядами

Сообщение Mohamedcek » Сегодня, 16:47

Декоративную стенку либо арку (рис. 4) позволительно устроить на месте остатков старой стены, из выкорчеванных пней и коряг, а также из http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_59.html самых разнообразных и неожиданных материалов, которые не нашли другого применения.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_59.html
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