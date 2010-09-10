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У нашей компании на интернет-сайте собраны ордена и медали 2 Мировой войны Союза, Третьего рейха, держав союзников по антигитлеровской коалиции



2я мировая война завязалась 1 09 1939 г в четыре часа 45 мин с выстрелов германского броненосца "Шлезвиг-Гольштейн" по полуострову Вестерплатте, являющегося собственностью Польше Так завязалась самая жестокая война в летописи человечества, соучастие в какой примет 61 государство и также будет задействовано более 80% населения земного шара, её деянья развернутся на земли трех континентов, а морские схватки в 4-х океанах



Сражения продлятся до 2 сентября месяца 1945 г , в это время в результате применения ядерного оружия по городам Хиросима и Нагасаки на крейсере "Миссури" Япония подпишет акт о абсолютной капитуляции



Сотрудники нашей фирмы попытались подобрать в наибольшей степени обширную он-лайн библиотеку орденов, медалей и других наград, те которые вручались героям как победившей, так и также проигравшей страны У нас на web-сайте собраны ордена и еще медали Великой отечественной войны СССР, 3-го рейха, государств сторонников по антигитлеровской коалиции







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