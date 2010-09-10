Приглашаем Лично вас навестить вебсайт, где подобрана наиболее полная коллекция наград Второй Мировой войны.
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 9 минут назад
Приглашаем Лично вас навестить вебсайт, где подобрана наиболее полная коллекция наград Второй Мировой войны.
У нашей компании на интернет-сайте собраны ордена и медали 2 Мировой войны Союза, Третьего рейха, держав союзников по антигитлеровской коалиции
2я мировая война завязалась 1 09 1939 г в четыре часа 45 мин с выстрелов германского броненосца "Шлезвиг-Гольштейн" по полуострову Вестерплатте, являющегося собственностью Польше Так завязалась самая жестокая война в летописи человечества, соучастие в какой примет 61 государство и также будет задействовано более 80% населения земного шара, её деянья развернутся на земли трех континентов, а морские схватки в 4-х океанах
Сражения продлятся до 2 сентября месяца 1945 г , в это время в результате применения ядерного оружия по городам Хиросима и Нагасаки на крейсере "Миссури" Япония подпишет акт о абсолютной капитуляции
Сотрудники нашей фирмы попытались подобрать в наибольшей степени обширную он-лайн библиотеку орденов, медалей и других наград, те которые вручались героям как победившей, так и также проигравшей страны У нас на web-сайте собраны ордена и еще медали Великой отечественной войны СССР, 3-го рейха, государств сторонников по антигитлеровской коалиции
ww2awards info/ordena_SSSR html ww2awards info/ordena_SSSR html
2я мировая война завязалась 1 09 1939 г в четыре часа 45 мин с выстрелов германского броненосца "Шлезвиг-Гольштейн" по полуострову Вестерплатте, являющегося собственностью Польше Так завязалась самая жестокая война в летописи человечества, соучастие в какой примет 61 государство и также будет задействовано более 80% населения земного шара, её деянья развернутся на земли трех континентов, а морские схватки в 4-х океанах
Сражения продлятся до 2 сентября месяца 1945 г , в это время в результате применения ядерного оружия по городам Хиросима и Нагасаки на крейсере "Миссури" Япония подпишет акт о абсолютной капитуляции
Сотрудники нашей фирмы попытались подобрать в наибольшей степени обширную он-лайн библиотеку орденов, медалей и других наград, те которые вручались героям как победившей, так и также проигравшей страны У нас на web-сайте собраны ордена и еще медали Великой отечественной войны СССР, 3-го рейха, государств сторонников по антигитлеровской коалиции
ww2awards info/ordena_SSSR html ww2awards info/ordena_SSSR html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ww2awardswhemi и 0 гостей