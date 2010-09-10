дорожное земляное устой («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия
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дорожное земляное устой («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия
Швы между бортовыми камнями или плитами заливают раствором. Опорная судьба должна присутствовать прямой в горизонтальном и вертикальном положениях. Закрепления дорог плавно обводят прямоугольным http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_9.html поребриком, заполнив образовавшиеся большие углы бетонным раствором, или применяют ради этого профильные детали бордюров, специально искривленные под нужным углом.
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