Сообщение GokGok » Сегодня, 12:03

Это значит, что квалифицированный интегратор может обеспечить заказчику не только поставку важнейших исходных данных для маркетинговых и прочих подразделений, но и их обработку с помощью инструментов, не относящихся к системам безопасности В результате заказчик получает мощный синергетический эффект от внедренных систем, а квалифицированный интегратор – деньги В любом случае знание – сила, а в нашем – еще и отличный повод для интегратора заработать

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Технологии для решения выбранных задач

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Технологии для решения выбранных задач

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Технологии для решения выбранных задач

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Технологии для решения выбранных задач

Комментарий производителя



Андрей Христофоров: "Видеонаблюдение в чистом виде – довольно ограниченная вещь, в которой всегда приходится искать компромиссы Однако интеграция между собой различных подсистем позволяет за счет синергетического эффекта сумасшедшим образом повысить эффективность каждой из них Помимо упомянутых выше кейсов с автоматизацией учета рабочего времени и организации спецконтроля на проходной, это может быть, например, стопроцентное исключение ложных срабатываний периметральной сигнализации Которое возможно при использовании видеоаналитики в сочетании со средствами обнаружения и датчиками на периметре Еще один популярный кейс – интеграция СКУД и биллинговой системы, позволяющая своевременно блокировать доступ на объект по истечении срока действия оплаты или количества оплаченных проходов (на парковках, в бассейнах и т д ) Для пользователя это открывает широчайшие возможности применения имеющихся у него систем И при этом является выгодным решением, так как позволяет сократить участие операторов и снизить затраты на поддержку системы безопасности"

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Москва, С -Петербург, Казань, Нижний Новгород – центры федерального и регионального притяжения ресурсов, технологий и людей – стремительно урбанизируются во всех смыслах этого термина Растет население, расширяется территория, количество автотранспорта уже давно не соответствует пропускной способности городских автомагистралей Проблему мобильности, городского транспорта решает развитие метрополитена, и это, пожалуй, самое лучшее и эффективное решение Технологии постройки начали развиваться еще в 1930-х гг , и тут мы, без ложной скромности, являемся одними из лидеров в мире