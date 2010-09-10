дорожное земляное основание («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Вчера, 23:39
дорожное земляное основание («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия
Опорные бровки устраивают сообразно шнуру сиречь в соответствии с формой дорожки вдоль границ подсыпкой растительной земли, которую равномерно расстилают и планируют вручную, потом чего уплотняют http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_9.html несколькими трамбовками сообразно одному месту бровки.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_9.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей