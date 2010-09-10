дорожное земляное аргумент («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
EdwardMaili
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 23:39

дорожное земляное аргумент («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия

Сообщение EdwardMaili » Сегодня, 00:21

Готовую земляную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10–15 см и толщиной 5–10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц (сообразно две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями для глубину http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_9.html 3–5 мм. Вместо земляных опорных бровок рекомендуется установка бетонного разве гранитного бортового облегченного камня (поребрика).
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_9.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей