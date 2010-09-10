дорожное земляное устой («корыто») – защита всех остальных элементов покрытия

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EdwardMaili
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вчера, 23:39

дорожное земляное устой («корыто») – защита всех остальных элементов покрытия

Сообщение EdwardMaili » 56 минут назад

Он состоит из упруго влагоемких материалов и способен аккумулировать влагу и вручать ее прогрессивно высыхающему http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_9.html специальному верхнему покрытию, снижая присутствие этом образование пыли и устраняя дискомфорт ради пешеходов. Помимо того, он препятствует прониканию специальной смеси верхнего покрытия в вялый вещество основания;
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_9.html
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