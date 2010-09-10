дорожное земляное аргумент («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия
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дорожное земляное аргумент («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия
верхнее покрытие – слой, прямо принимающий нагрузки через движущихся пешеходов сиречь транспорта. Он может находиться http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_9.html твердым или мягким. Твердое верхнее покрытие делают из асфальтобетона, железобетонных иначе керамических плиток, камня или клинкера и кирпича, деревянных торцевых элементов, а мягкое покрытие – из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна водиться долговечной, декоративной и устойчивой к пыли и влаге.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_9.html
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