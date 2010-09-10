дорожное земляное основание («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия

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EdwardMaili
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вчера, 23:39

дорожное земляное основание («корыто») – помощь всех остальных элементов покрытия

Сообщение EdwardMaili » Сегодня, 01:33

Опорные бровки устраивают по шнуру иначе в соответствии с формой дорожки вдоль границ подсыпкой растительной земли, которую равномерно расстилают и планируют вручную, потом чего уплотняют http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_9.html несколькими трамбовками сообразно одному месту бровки.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_9.html
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