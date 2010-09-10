Спортивное питание
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 10:19
Спортивное питание
Каждый понимает, что в наше время прирост мускул — процесс, требующий массу внимания и труда Причина не только в упражнениях, но и в питании Это наиважнейший аспект, закладывающий фундамент идеального телосложения Даже профессиональные участники соревнований для улучшения обмена веществ или просто для набора мышечной массы прибегают к применению пищевых добавок Практически они безопастны и показаны к применению специалистами Об одном из разновидностей таких добавок мы и поговорим пептиды in ua/products/gonadorelin GONADORELIN - пептид для поднятия тестостерона Купить в Киеве
Пептиды — это вещества, состоящие из частиц аминокислот, они соединены путем амидных связей Простым языком — это «умные» белки, играющие очень главную роль в организме
Пептиды — это вещества, состоящие из частиц аминокислот, они соединены путем амидных связей Простым языком — это «умные» белки, играющие очень главную роль в организме
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