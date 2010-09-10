Ради грунтового основания дозволительно завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:37
Ради грунтового основания дозволительно завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)
Присутствие втором способе на готовое полотно дорожки систематически рассыпаются пыль и глина ровными слоями, которые равномерно перемешиваются мотофрезой тож дисковой бороной в сцепке с мотороботом http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_18.html (дальнейшая технология работ такая же, только и в первом случае). Составляющие компоненты смеси: песок среднезернистый – 60 %, глина-пушонка– 15–20, гравий горный с фракцией зерен до 2–3 см – 20–25 %.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_18.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя