Ради грунтового основания дозволительно завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)

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Williamvef
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 10:37

Ради грунтового основания дозволительно завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)

Сообщение Williamvef » Сегодня, 10:53

Присутствие втором способе на готовое полотно дорожки систематически рассыпаются пыль и глина ровными слоями, которые равномерно перемешиваются мотофрезой тож дисковой бороной в сцепке с мотороботом http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_18.html (дальнейшая технология работ такая же, только и в первом случае). Составляющие компоненты смеси: песок среднезернистый – 60 %, глина-пушонка– 15–20, гравий горный с фракцией зерен до 2–3 см – 20–25 %.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_18.html
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