Ради грунтового основания дозволено завезти земля со стороны (при его недостатке)

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Williamvef
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 10:37

Ради грунтового основания дозволено завезти земля со стороны (при его недостатке)

Сообщение Williamvef » 59 минут назад

Испытание эксплуатации дорожек с покрытием из песчано-гравийной смеси в Скандинавских странах показывает, сколько однородность состава таких покрытий по всей толщине слоя позволяет длительное век удовлетворяться без http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_18.html капитального ремонта дорожной одежды даже быть интенсивной ее эксплуатации.
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