Ради грунтового основания позволительно завезти грунт со стороны (при его недостатке)
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Ради грунтового основания позволительно завезти грунт со стороны (при его недостатке)
Присутствие устройстве оснований из шлака толщина уплотненного слоя не должна превосходить 15 см. Шлак в неуплотненном состоянии накануне распределением http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_18.html его сообразно земляному полотну поливают водой. Укатанное сообразно высевкам картина дорожки содержится 4–5 дней во влажном состоянии, после отдельные места прокатывают катком массой 1 т. Готовность верхнего слоя щебеночных покрытий определяется тем же способом, сколько и грунтовых.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_18.html
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