Для грунтового основания дозволительно завезти грунт со стороны (при его недостатке)
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Для грунтового основания дозволительно завезти грунт со стороны (при его недостатке)
Спрофилированную вид увлажняют, а после укатывают катком с проходом его сообразно одной полосе 5–7 раз. Первой укаткой достигается обжимка россыпи и обеспечивается http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_18.html устойчивое положение щебня. Около следующий укатке создается жесткость основания за счет взаимо заклинивания частиц щебня. При третьей укатке происходит цивилизация плотной коры верхней поверхности основания путем расклинивания оставшихся пор щебнем мелких фракций.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_18.html
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