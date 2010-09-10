Чтобы грунтового основания дозволено завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Williamvef
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 10:37

Чтобы грунтового основания дозволено завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)

Сообщение Williamvef » 31 минуту назад

Щебеночно-набивные покрытия предназначены ради дорог транспортной сети многопосещаемых садово-парковых объектов общественного пользования http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_18.html и жилых кварталов, только могут использоваться и для других объектах.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_18.html
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