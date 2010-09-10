Отопление в гараже. Кто добился успеха?
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 янв 2013, 06:24
Отопление в гараже. Кто добился успеха?
Интересно узнать об опыте постройки отопления в гараже. Теории в интернете много, ценнее практическая реализация.
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