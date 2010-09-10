Чтобы грунтового основания дозволено завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)
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Чтобы грунтового основания дозволено завезти грунт со стороны (присутствие его недостатке)
Толщина слоя покрытия для пешеходных дорожек –12 см, ради проезжих дорог – 25–30 см. Присутствие двухслойном песчано-гравийном покрытии лесопарковых транспортных дорог ради нижнего слоя основания (толщиной 15–20 см) следует применять оптимальную http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_18.html гравийную соединение с фракцией зерен 40–120 мм. На обработанную поверхность нижнего слоя наносят песчано-гравийную микстура ради расклинивания толщиной 10–15 см.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_18.html
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