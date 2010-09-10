Жилой прицеп.

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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dima12345678
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 06:24

Жилой прицеп.

Сообщение dima12345678 » Сегодня, 12:19

Кто то занимался самостоятельным проектированием и постройкой жилых домиков на колесах?
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dima12345678
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 06:24

Re: Жилой прицеп.

Сообщение dima12345678 » Сегодня, 12:26

Кто то пробовал строить или проектировать жилые домики для туризма на колесах?
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