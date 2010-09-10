Жилой прицеп.
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 янв 2013, 06:24
Жилой прицеп.
Кто то занимался самостоятельным проектированием и постройкой жилых домиков на колесах?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 янв 2013, 06:24
Re: Жилой прицеп.
Кто то пробовал строить или проектировать жилые домики для туризма на колесах?
2 сообщения • Страница 1 из 1
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