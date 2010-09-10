Сообщение AndroidSapano » Сегодня, 18:33

Вот-вот наступит Новый год – самый долгожданный для многих праздник Мы любим его за предпраздничные хлопоты, неповторимую атмосферу, встречи с близкими людьми, застолье и, конечно же, подарки Мы, в свою очередь, подготовили подборку приложений, которые помогут вам во всей этой новогодней суете

androids-games-apps blogspot ru/ voenpro ru/img2/images/god-petuha-1 jpg

Какой же Новый год без праздничного стола? В этом вас также выручит смартфон или планшет с установленным кулинарным приложением для Android Таких программ на самом деле огромное количество, но мы рекомендуем «Рецепты от Поваренок ру» Это приложение содержит порядка 100 тысяч проверенных рецептов на все случаи жизни, которые публикуются самими пользователями сайта на протяжении вот уже многих лет Здесь вы найдете разнообразные горячие блюда и закуски, десерты, напитки и, конечно же, салаты

androids-games-apps blogspot ru/ Лучшие Android-приложения к Новому году Лучшие Android-приложения к Новому году Лучшие Android-приложения к Новому году

Главная особенность приложения «Поваренок ру» заключается в подаче рецепта Процесс приготовления каждого блюда расписан до мелочей и сопровождается фотографиями и отзывами других участников кулинарного сообщества Таким образом формируется рейтинг популярных и самых лучших рецептов Весь контент ресурса «Поваренок ру» для удобства разбит на несколько разделов Новогодние блюда расположены в категории «На праздничный стол», где вы найдете как всеми любимые салаты «Селедка под шубой», «Оливье», так и более экзотические угощения, чем наверняка удивите своих гостей

В одном из последних обновлений в приложении «Поваренок ру» появилась долгожданная функция – «Кулинарная книга» Она позволяет формировать собственную базу избранных рецептов, которые остаются доступными без подключения к интернету



androids-games-apps blogspot ru/ topoboi com/large/201307/852 jpg

Вот такой получился у нас набор приложений к Новому году А какие программы пригодятся к празднику по вашему мнению?

androids-games-apps blogspot ru/ Все Android-приложения