Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.



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продолжится ли война на донбассе

МИД РФ: В провинции Идлеб сбит российский вертолет, на борту находились 5 человек. Пилот пленен. 4 видео

Белоруссия разместит комплексы С-300 у границ Польши и стран Прибалтики

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