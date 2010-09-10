Нашёл свежие новости

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Williamjem
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 19:36

Нашёл свежие новости

Сообщение Williamjem » Сегодня, 19:52

Привет всем участникам! Класный у вас сайт!

Что скажете по поводу этих новостей?
http://mybioplanet.ru/information-techn ... telya.html
<a href="http://mybioplanet.ru/news/9283-predstavitel-wikileaks-my-razocharovany-resheniem-shvedskogo-suda-i-namereny-ego-obzhalovat.html">Представитель WikiLeaks: Мы разочарованы решением шведского суда и намерены его обжаловать</a>
Белоруссия разместит комплексы С-300 у границ Польши и стран Прибалтики http://mybioplanet.ru/news/12446-beloru ... ltiki.html
МИД РФ: В провинции Идлеб сбит российский вертолет, на борту находились 5 человек. Пилот пленен. 4 видео http://mybioplanet.ru/news/20662-mid-rf ... video.html

Ещё много интересного по теме нашел тут: Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [url="http://mybioplanet.ru/"]http://mybioplanet.ru/[/url]
продолжится ли война на донбассе [url="http://mybioplanet.ru/"]http://mybioplanet.ru/[/url]
zello рация днр слушать онлайн [url="http://mybioplanet.ru/"]http://mybioplanet.ru/[/url]
пресс конференция захарченко днр http://mybioplanet.ru/
Авиакомпаниям Украины с 25 октября запретят использовать воздушное пространство России http://mybioplanet.ru/news/13909-aviakompaniyam-ukrainy-s-25-oktyabrya-zapretyat-ispolzovat-vozdushnoe-prostranstvo-rossii.html
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