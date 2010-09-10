Пешеходные дорожки дозволительно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

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Williehaish
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 21:00

Пешеходные дорожки дозволительно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

Сообщение Williehaish » Сегодня, 21:34

Почва канавы утрамбовывают и засыпают основным материалом слоем 10–12 см, затем поливают водой и снова единовременно утрамбовывают. Сверху насыпают ничтожный шлак слом 4–5 см и вторично http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_14.html утрамбовывают, поливая водой.
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