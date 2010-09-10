Пешеходные дорожки дозволено исполнять прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

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Williehaish
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 21:00

Пешеходные дорожки дозволено исполнять прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

Сообщение Williehaish » 56 минут назад

Строительство дорожек любого вида начинается с устройства в грунте корыта. Перед снимают полезный слой почвы для всю http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_14.html длину и ширину дорожки. Днище корыта пред укладкой основания уплотняют ручными трамбовками или катками. Затем сообразно поверхности корыта распределяют песок, который уплотняют во влажном состоянии.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_14.html
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