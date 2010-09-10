Пешеходные дорожки можно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

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Williehaish
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 21:00

Пешеходные дорожки можно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

Сообщение Williehaish » 24 минуты назад

Для почва слоем 15–20 см укладывают более крупный засыпаемый вещь и тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой. Сверху укладывают мелководный щебень, шлак http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_14.html и пыль и также утрамбовывают, поливая водой.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_14.html
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