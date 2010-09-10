Пешеходные дорожки позволительно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

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Williehaish
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: Сегодня, 21:00

Пешеходные дорожки позволительно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа

Сообщение Williehaish » 11 минут назад

Дерево сохраняется в земле недолго, следовательно доски, колья, которыми они будут терпеть, и спилы предварительно укладкой нуждаться обработать антисептиком. Из водонерастворимых маслянистых антисептиков дозволительно http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... st_14.html использовать каменноугольное антраценовое и сланцевое масло. Чтобы антисептической обработки древесины применяются также различные пасты: экстрактные, битумные, силикатные и глиняные.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_14.html
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