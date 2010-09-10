Жидкости и компоненты для электронных сигарет VAPE

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Williamanymn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 40 минут назад

Жидкости и компоненты для электронных сигарет VAPE

Сообщение Williamanymn » 36 минут назад

Выше лавка осуществляет оптовую и розничную торговлю вейп-продукцией сообразно всей России. Кроме того, мы являемся официальным представителем производителя Российских жидкостей для электронных сигарет http://russia-vape.club/ . У нас в магазине и на производстве работают высококлассные специалисты, которые с душой подходят ко всему процессу, делают всё будто себе. Russia VAPE club это последний, но уже зарекомендовавший себя бренд, какой развивается вкупе со всей вейп-индустрией, при этом мы, в отличие от конкурентов, ведём сдержанную ценовую политику, именно по этому цены на продукцию нашего производства ниже средне-рыночных в своём сегменте. Кроме того у нас регулярно проводятся различные акции и скидки, а во многих вейп-шопах наших партнёров стоят пробники с нашей продукцией, в целях исключить ситуацию если покупатель берёт кота в мешке. Сообразно всем вопросам вам помогут наши продавцы-консультанты.
https://vk.com/russia_vape.club группа вконтакте
Густого и вкусного парения!
Russia-vape.club
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