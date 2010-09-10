Дуплистость клубней картофеля
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- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 01:14
Дуплистость клубней картофеля
Выросли крупные клубни картофеля? Не всегда это приносит радость. Внутри клубни могут оказаться пустыми. Отчего это может произойти?
Это заболевание (дуплистость клубней) встречается у крупноклубневых сортов (Любимец, Гатчинский, Темп и др.). Оно возникает в результате отставания внутренних тканей в росте и нарушения обменных процессов в них, приводящих к разрушению крахмальных зерен, отмиранию клеток и появлению полостей. Образование дуплистых клубней чаще всего идет на обильно удобренных (особенно азотными удобрениями) почвах при влажной теплой погоде. Чтобы предотвратить это явление, необходимо строго соблюдать нормы внесения органических и минеральных удобрений, снижать площадь питания растений на обильно удобренных почвах.
Это заболевание (дуплистость клубней) встречается у крупноклубневых сортов (Любимец, Гатчинский, Темп и др.). Оно возникает в результате отставания внутренних тканей в росте и нарушения обменных процессов в них, приводящих к разрушению крахмальных зерен, отмиранию клеток и появлению полостей. Образование дуплистых клубней чаще всего идет на обильно удобренных (особенно азотными удобрениями) почвах при влажной теплой погоде. Чтобы предотвратить это явление, необходимо строго соблюдать нормы внесения органических и минеральных удобрений, снижать площадь питания растений на обильно удобренных почвах.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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