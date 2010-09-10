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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
купить спецодежду в Москве
оригинальные картриджи hp
Гарантия на оригинальные картриджи HP
Какая гарантия дается на струйные и лазерные картриджи HP?
Гарантия на струйные картриджи HP.
Срок действия гарантии начинается с даты изготовления и продолжается до даты окончания гарантии. Обе эти даты наносятся на продукт в процессе его изготовления. По общему правилу дата окончания гарантии вычисляется путем прибавления 6 месяцев к дате, указанной после слов «установить до» — для картриджей и 12 месяцев к дате, указанной после слов «установить до», — для печатающих головок. Это означает, что для большей части расходных материалов НР для струйных принтеров, установленных к дате, указанной после слов «установить до», срок действия гарантии будет составлять 6 месяцев с пребыванием в принтере для картриджей и 12 месяцев оригинальные картриджи hp с пребыванием в принтере — для печатающих головок. Дата, указываемая после слов «установить до», — это дата, до наступления которой расходные материалы НР для струйных принтеров должны быть установлены в принтер и использованы для печати в целях обеспечения максимального срока годности продукта. Эта дата четко отпечатана на задней стороне упаковки в нижнем правом углу. Дата окончания гарантии наносится печатным способом на картриджи и лазерным гравированием — на печатающие головки в формате гггг/мм/дд.
Гарантия на лазерные картриджи HP дается на весь срок службы при условии правильного хранения картриджа (см. инструкцию на упаковке) до окончания оригинального тонера в картридже.
Начиная с 1 ноября 2000 г. Сервис-центр НР изменяет правила своей работы с картриджами для принтеров НР.
Главное изменение в том, что отныне каждый картридж будет проходить техническую экспертизу (в отдельных проблематичных случаях это может занимать до 2-3 дней) и только после этого будет дано заключение Сервис-центра о причине его неработоспособности.
Если картридж оригинальный (не перезаправленный и не восстановленный), то как и раньше, будет выдаваться акт Сервис-центра, а картридж остается в Сервис-центре.
Гарантия на оригинальные картриджи HP
Какая гарантия дается на струйные и лазерные картриджи HP?
Гарантия на струйные картриджи HP.
Срок действия гарантии начинается с даты изготовления и продолжается до даты окончания гарантии. Обе эти даты наносятся на продукт в процессе его изготовления. По общему правилу дата окончания гарантии вычисляется путем прибавления 6 месяцев к дате, указанной после слов «установить до» — для картриджей и 12 месяцев к дате, указанной после слов «установить до», — для печатающих головок. Это означает, что для большей части расходных материалов НР для струйных принтеров, установленных к дате, указанной после слов «установить до», срок действия гарантии будет составлять 6 месяцев с пребыванием в принтере для картриджей и 12 месяцев оригинальные картриджи hp с пребыванием в принтере — для печатающих головок. Дата, указываемая после слов «установить до», — это дата, до наступления которой расходные материалы НР для струйных принтеров должны быть установлены в принтер и использованы для печати в целях обеспечения максимального срока годности продукта. Эта дата четко отпечатана на задней стороне упаковки в нижнем правом углу. Дата окончания гарантии наносится печатным способом на картриджи и лазерным гравированием — на печатающие головки в формате гггг/мм/дд.
Гарантия на лазерные картриджи HP дается на весь срок службы при условии правильного хранения картриджа (см. инструкцию на упаковке) до окончания оригинального тонера в картридже.
Начиная с 1 ноября 2000 г. Сервис-центр НР изменяет правила своей работы с картриджами для принтеров НР.
Главное изменение в том, что отныне каждый картридж будет проходить техническую экспертизу (в отдельных проблематичных случаях это может занимать до 2-3 дней) и только после этого будет дано заключение Сервис-центра о причине его неработоспособности.
Если картридж оригинальный (не перезаправленный и не восстановленный), то как и раньше, будет выдаваться акт Сервис-центра, а картридж остается в Сервис-центре.
http://o-keeper.ru/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 17:30
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Студия прямой цифровой печати в Украине! (изготавливаем уникальные футболки, толстовки и кепки с 2009 года)
У нас Вы всегда можете заказать:
Сувенирная продукция ОПТОМ: -печать на чашках любого изображения/надписи от 50 шт. -печать на пакетах полиэтиленовых от 300 шт. -печать на картинах, картины с Вашим фото. -флажки настольные от 100 шт.
А также предлагаем: -футболки (женские, мужские, детские) под нанесение логотипа; -тенниски, поло всех размеров и цветов; -кепки (5-ти и 6-ти клинки) -толстовки с капюшоном / без капюшона под нанесение принтов.
Доставка по Украине и Харькову новой почтой!
Заказав футболки у студии печати Style-Print, вы получите качественно выполненный заказ. Наши футболки отличаются свое долговечностью в ношении, стилем.
Печать может осуществляться разными способами, мы можем осуществить печать как в один цвет, так и в полноцветном варианте, как плашкой так и растром.
Шелкография, печать на футболках, шелкотрафаретная печать дешево, печать на футболках.
Кепки, бейсболки без рисунка, кепки под нанесение логотипа дешево, заказать кепки, бейсболки оптом
В наличии Только оптом
В наличии Оптом и в розницу
В наличии Только оптом
В наличии Оптом и в розницу solution print
В наличии Только оптом
В наличии Оптом и в розницу
Рекламно производственная компания Style Print
http://o-keeper.ru/
2 сообщения • Страница 1 из 1
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