Отопление гаража.
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Отопление гаража.
Кто добился экономичного и эффективного отопления гаража, поделитесь опытом.
Re: Отопление гаража.
Вариантов действительно много. Один из способов - это использовать приточно-вытяжные установки с рекуперацией воздуха как здесь. Пример схемы прикладываю для наглядности.
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