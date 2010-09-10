Отопление гаража.

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d24m
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 03:05

Отопление гаража.

Сообщение d24m » 01 апр 2017, 03:58

Кто добился экономичного и эффективного отопления гаража, поделитесь опытом.
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Tyrone
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 13:58

Re: Отопление гаража.

Сообщение Tyrone » Сегодня, 14:26

Вариантов действительно много. Один из способов - это использовать приточно-вытяжные установки с рекуперацией воздуха как здесь. Пример схемы прикладываю для наглядности.
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