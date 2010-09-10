Отопление гаража.
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Отопление гаража.
Кто добился экономичного и эффективного отопления гаража, поделитесь опытом.
Re: Отопление гаража.
Вариантов действительно много. Один из способов - это использовать приточно-вытяжные установки с рекуперацией воздуха как (ссылка удалена). Пример схемы прикладываю для наглядности.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Отопление гаража
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А есть что нибудь для гаража у готорого нет стационарного питания 220?
А есть что нибудь для гаража у готорого нет стационарного питания 220?
3 сообщения • Страница 1 из 1
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