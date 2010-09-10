Рассылка объявлений на доски
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Рассылка объявлений на доски
Рассылка объявлений на доски
Разместим ваше объявление на 50, 100 или 200 самых топовых досках объявлений!
Выгоды:
- Размещаем быстро, в срок 1-2 дня
- Все объявления размещаем вручную
- Регистрирую почту, на которую регистрирую объявления. Логин и пароль высылаю вместе с отчетом
- Вы можете редактировать, и активировать, обновлять объявления для поднятия в поиске
- Очень доступный способ рекламы - всего 900-2200 рублей
- Точный подбор рубрики, в которую размещается объявление
- Правильное указание всех контактов и адреса сайта
- Экономия времени.
- Высылаю отчет о проделанной работе в виде таблицы ексель
- срок размещения объявления на каждой доске от 3 недель до 3 месяцев!
Для заказа свяжитесь со мной, и я в течении дня пришлю порядок заказа и оплаты.
http://razmeshu.ru
razmeshu@gmail.com
Разместим ваше объявление на 50, 100 или 200 самых топовых досках объявлений!
Выгоды:
- Размещаем быстро, в срок 1-2 дня
- Все объявления размещаем вручную
- Регистрирую почту, на которую регистрирую объявления. Логин и пароль высылаю вместе с отчетом
- Вы можете редактировать, и активировать, обновлять объявления для поднятия в поиске
- Очень доступный способ рекламы - всего 900-2200 рублей
- Точный подбор рубрики, в которую размещается объявление
- Правильное указание всех контактов и адреса сайта
- Экономия времени.
- Высылаю отчет о проделанной работе в виде таблицы ексель
- срок размещения объявления на каждой доске от 3 недель до 3 месяцев!
Для заказа свяжитесь со мной, и я в течении дня пришлю порядок заказа и оплаты.
http://razmeshu.ru
razmeshu@gmail.com
1 сообщение • Страница 1 из 1
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