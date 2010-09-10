Как маленькие дети снимаются в кино

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

Как маленькие дети снимаются в кино

Сообщение Ernestmiree » 3 минуты назад

Как начать сниматься в кино ребенку 12 лет
Съемки и обучение для детей
Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР"
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Как маленькие дети снимаются в кино




Кастинги для детей, съемки в рекламе и кино
Детям 11 лет сниматься в кино
Если ребенок хочет сниматься в кино
Как маленькие дети снимаются в кино
Могут ли дети сниматься в кино
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частные объявления (KomuChego.ru)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя