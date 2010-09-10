Съемки и обучение для детей

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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:36

Съемки и обучение для детей

Сообщение Ernestmiree » Сегодня, 21:43

Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР"
Как маленькие дети снимаются в кино
Кастинги для детей, съемки в рекламе и кино
Детям 11 лет сниматься в кино
Сниматься в кино ребенку в москве




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Кинокастиг для детей
Сниматься в кино детям
Профессиональная тренинг-студия кино "Кадр"
Отдать ребенка сниматься в кино
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