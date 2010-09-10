Сообщение ThomasClono » 5 минут назад

По силам ли осилить абсолютно всеми языками всего мира? Пожалуй, это слишком непростая проблема, как-никак в настоящее время человеческое общество изъясняется свыше, чем на 3000 всевозможных языках Сейчас изучение некоторых в большей степени востребованных языков мирового сообщества – это мероприятие, которое под силу всем и каждому человеку Так например думают преподаватели и эксперты нашего центра освоения иностранных языков Да наши учащиеся подтверждают это на деле Мы поможем вам свободно пользоваться востребованными языками всего мира:



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