Проект по сбору образцов речи для детей 6-16
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Проект по сбору образцов речи для детей 6-16
Уважаемые родители!
Вашему ребенку от 6 до 16 лет и русский – его родной язык?
Компания Lionbridge приглашает детей от 6 до 16 лет принять участие в проекте по сбору образцов речи и получить вознаграждение!
Lionbridge-крупная международная компания, работающая над усовершенствованием искусственного интеллекта и повышением эффективности работы информационной техники.
Более подробную информацию о компании Вы найдете здесь: http://www.lionbridge.com/
В данный момент мы работаем над улучшением качества функционирования голосового поиска, для этого мы собираем образцы речи русскоговорящих детей 6-16 лет.
Мы приглашаем детей и подростков для дистанционного выполнения небольшого лингвистического задания: голосовая запись текста на родном языке. В зависимости от длины выбранного текста на выполнение задания ребенку потребуется от 30 до 90 минут.
Выполнив задание, дети помогут повысить эффективность голосового поиска и получат достойное вознаграждение!
Размер вознаграждения зависит от длины выбранного текста!
Для того, чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию по ссылке: https://fs30.formsite.com/LB2014/form11 ... 7068784768
По всем вопросам обращайтесь: Daria.Erofeeva@lionbridge.com или datacollectionresourcing.tre@lionbridge.com
Вашему ребенку от 6 до 16 лет и русский – его родной язык?
Компания Lionbridge приглашает детей от 6 до 16 лет принять участие в проекте по сбору образцов речи и получить вознаграждение!
Lionbridge-крупная международная компания, работающая над усовершенствованием искусственного интеллекта и повышением эффективности работы информационной техники.
Более подробную информацию о компании Вы найдете здесь: http://www.lionbridge.com/
В данный момент мы работаем над улучшением качества функционирования голосового поиска, для этого мы собираем образцы речи русскоговорящих детей 6-16 лет.
Мы приглашаем детей и подростков для дистанционного выполнения небольшого лингвистического задания: голосовая запись текста на родном языке. В зависимости от длины выбранного текста на выполнение задания ребенку потребуется от 30 до 90 минут.
Выполнив задание, дети помогут повысить эффективность голосового поиска и получат достойное вознаграждение!
Размер вознаграждения зависит от длины выбранного текста!
Для того, чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию по ссылке: https://fs30.formsite.com/LB2014/form11 ... 7068784768
По всем вопросам обращайтесь: Daria.Erofeeva@lionbridge.com или datacollectionresourcing.tre@lionbridge.com
1 сообщение • Страница 1 из 1
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